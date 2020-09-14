Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2924,64 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1230,08 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 74,83 рубля (-0,22 рубля), золото - $1954,3 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), банка ВТБ (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Московской биржи (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%), "Мобильных телесистем" (+0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), Polymetal (+0,2%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,9%).

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает продолжения наметившегося повышения по индексу РТС. Сообщение Pfizer о вероятном начале применения вакцины от COVID-19 в США до конца текущего года и объявление крупных сделок в IT-секторе (включая соглашение о партнерстве между американской корпорацией Oracle и китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok) стали основанием для некоторого оживления на рынках акций в начале недели.

Между тем, к неблагоприятным новостям следует отнести снижение суверенного рейтинга Турции международным рейтинговым агентством Moody's до уровня "B2" с негативным прогнозом: аналитики Moody's предупреждают о возможности кризиса платежного баланса в Турции, что потенциально может негативно сказаться на доверии инвесторов к развивающимся рынкам в целом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник преимущественно позитивный, что может подогреть рост российских акций. Фьючерсы на индексы США указывают на рост рынка более чем на 1%. Нефть торгуется в небольшом "плюсе" на фоне очередного урагана вблизи побережья Штатов в Мексиканском заливе. В Японии растет промышленность, а Либерально-демократическая партия выбрала нового лидера.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, на неделе будет множество интересных событий, которые могут оказать влияние на динамику рынков. В среду, 16 сентября, в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление и экономический прогноз. Несмотря на то, что в ходе летнего заседания обсуждался вопрос ослабления монетарной политики, в дальнейшем макроданные показали улучшение ситуации, что, вероятно, позволит ФРС взять паузу и оставить политику без изменений.

В среду глава Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун представит прогноз глобального экономического развития. В четверг, 17 сентября, будут оглашены решения по процентной ставке Банка Японии и Банка Англии. В пятницу глава ФРБ Сент Луиса Джеймс Баллард выступит с речью о влиянии COVID-19 на экономику.

В США по итогам торгов в пятницу индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, просел индекс технологических компаний Nasdaq (-0,6%), недельное снижение которого на 4,1% стало максимальным с марта, отмечает Trading Economics. В свою очередь Dow Jones и S&P 500 по итогам недели потеряли 2,5% и 1,7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали новости, что сенаторы-демократы в США заблокировали проект нового пакета экономических стимулов, предложенный республиканцами.

Между тем, в понедельник растут индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,5%) на ожиданиях заседаний ФРС и Банка Японии на этой неделе, а также на новостях о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Индекс Танкан, оценивающий уровень деловой уверенности крупных компаний японской обрабатывающей промышленности, в сентябре вырос на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил минус 29 пунктов. Значение индикатора стало максимальным за шесть месяцев, однако промышленные компании остаются пессимистично настроены относительно темпов экономического роста, отмечает Trading Economics.

В понедельник Либерально-демократическая партия Японии выбрала своего председателя, который станет премьер-министром страны. Им стал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который, как ожидается, продолжит курс Синдзо Абэ на поддержание низкой стоимости заимствования и дерегулирование, пишет MarketWatch.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены умеренно растут после падения на прошлой неделе, но Brent остается ниже $40 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $39,86 за баррель (+0,1% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $37,44 за баррель (+0,3% и +0,1% в пятницу).

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.