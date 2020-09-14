Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга Фото: Reuters

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Лидером правящей Либерально-демократической партии Японии избран генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, сообщает агентство Associated Press.

Он получил 377 голосов, обойдя двух других кандидатов.

Как отмечает "Би-би-си", победу изначально прочили именно 71-летнему Суге, которого считают приближенным бывшего премьера Синдзо Абэ и вероятным продолжателем его политики.

28 августа Абэ объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.

В среду, 16 сентября, будет проведено еще одного голосование в парламенте. Скорее всего, отмечают СМИ, по его итогам Суга будет назначен премьером Японии. Как ожидается, он доработает на этом посту до конца текущего срока: до выборов в сентябре 2021 года.

Как пишет "Би-би-си", одним из самых многообещающих событий последних лет с участием Суги стало его участие в процессе передачи власти отрекшегося императора Акихито нынешнему императору Нарухито. Именно Есихидэ Суга объявил о начале летосчисления Рэйва.