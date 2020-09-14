Акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 1,7 млрд акций

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" на внеочередном собрании 11 сентября одобрили дополнительное размещение по открытой подписке до 1,7 млрд акций, следует из сообщения авиакомпании.

Также принято решение о внесении изменений в устав в части увеличения количества объявленных акций с текущих 250 млн штук до 1 млрд 950 млн штук.

"Параметры размещения дополнительных акций, включая цену продажи одной акции, будут определены позже советом директоров ПАО "Аэрофлот"", - пояснили в пресс-службе компании. Если бы "Аэрофлот" разместил максимальное количество новых акций по текущей рыночной цене, компания получила бы в районе 140 млрд рублей. Уставный капитал компании при этом вырос бы в 2,5 раза.

Привлечение средств через допэмиссию направлено на "повышение ликвидности и финансовой устойчивости группы "Аэрофлот", а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня по мере оживления внутреннего и международного рынков авиаперевозок", говорится в сообщении компании.

О возможности инвестиций в акции "Аэрофлота" ранее заявляли ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк. При этом согласно распоряжению правительства по итогам размещения доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество). Получается, что государство должно выкупить чуть больше половины допэмиссии.

Размещение допэмиссии, которая превосходит по размеру текущий уставный капитал - нетипичная практика для фондового рынка. Перед необходимостью привлекать такие крупные ресурсы "Аэрофлот" поставила пандемия коронавируса, в первую очередь ударившая по авиарынку. Как заявлял министр транспорта РФ Евгений Дитрих (он же возглавляет совет директоров "Аэрофлота"), группа уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий в 7,9 млрд руб., "тем не менее, проблемы остаются, есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились". Источники допэмиссии рассматриваются, "вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство", говорил Дитрих.

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.