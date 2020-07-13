Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Адресная господдержка "Аэрофлота" через допэмиссию акций, которая сейчас обсуждается, является угрозой для других крупных авиакомпаний, считает гендиректор Utair Андрей Мартиросов.

"Много говорится о субсидиях в 20 млрд рублей (всем российским авиакомпаниям - ИФ), там еще сколько-то аэропортам. А вот то, что перевозчику №1 государство собирается 80 или 60 или 100 млрд рублей направить в уставный капитал – это же тоже поддержка отрасли, правильно? Вот мы как – будем дальше продолжать делать вид, что этого ничего не происходит и считать, что это нормальное правильное регулирование, госполитика?", - обратился Мартиросов к участникам заседания подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, которая прошла в понедельник утром.

"Я думаю, что не надо изображать из себя известных представителей фауны, которые, засунув голову под крылышко, считают, что мир изменился и внешних угроз больше не существует. Мне кажется, это особенно важно для лидеров рынка. При известных крупных катаклизмах погибают динозавры, а ящерицам всегда остается место под солнцем, - заявил глава Utair. - Поэтому если, на мой взгляд, государственное регулирование не изменится, и государство будет рассыпать ящерицам просо, а крупному государственному монополисту выделять огромные деньги, субсидируя его, остальным динозаврам из этого семейства придется совсем плохо".

Отсутствие "правильной, сбалансированной господдержки отрасли" особенно большими проблемами обернется для авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и пассажирскому сегменту бизнеса Utair, полагает Мартиросов.

"Ну, может меня сейчас упрекнут, что этого ничего не было и не состоится – ну, хорошо, я готов с этим согласиться. Но мне кажется, это важно учитывать, и с площадки РСПП именно надо сказать, что такая несбалансированная структура поддержки может причинить очень большой вред крупным участникам рынка", - заключил топ-менеджер.

Ранее источники сообщали, что правительство обсуждает докапитализацию "Аэрофлота" через допэмиссию акций. По их данным, помимо государства, в ней могут поучаствовать госбанк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Аэрофлот", который сейчас на 51,17% принадлежит Росимуществу, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб.: РФ может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и РФПИ в равных пропорциях, утверждали источники.

Позднее обсуждение допэмиссии "Аэрофлота" подтвердил министр транспорта Евгений Дитрих. Группа уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий в 7,9 млрд руб., "тем не менее, проблемы остаются, есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились", пояснял министр. Источники допэмиссии рассматриваются, "вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство", говорил Дитрих.

Ранее правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Около 23 млрд рублей российские авиакомпании рассчитывали получить еще в прошлом году: в такую сумму оценивались их дополнительные расходы на топливо из-за резкого скачка его стоимости в 2018 году. Президент РФ поручал выделить перевозчикам "топливные" субсидии, используя средства резервного фонда правительства до ноября 2019 г., но позднее решение перенесли на I квартал 2020 году. В итоге в середине апреля Владимир Путин поручил выделить более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях пандемии COVID-19.