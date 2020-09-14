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Председатели UBS и Credit Suisse обсудят возможное слияние банков

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатели советов директоров UBS Group AG и Credit Suisse Group AG обсуждают возможность слияния для создания одного из крупнейших банков Европы, сообщает швейцарское финансовое издание Inside Paradeplatz со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, главным инициатором проекта, получившего название "Сигнал", выступает председатель совета директоров UBS Аксель Вебер. Он работает над ним вместе со своим коллегой из Credit Suisse Урсом Ронером.

Вебер уже обсудил идею объединения банков с министром финансов Швейцарии Ули Маурером. Финансовый регулятор Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) также в курсе этих планов, отмечается в сообщении.

Соглашение о слиянии может быть достигнуто в начале следующего года, а к концу 2021 года объединенная группа должна начать функционировать. Вебер рассчитывает возглавить совет директоров нового банка, в то время как главным исполнительным директором, как ожидается, станет выходец из Credit Suisse.

Слияние может привести к сокращению от 10% до 20% штата банков, или не менее 15 тыс. рабочих мест по всему миру, пишет Inside Paradeplatz. В Credit Suisse в настоящее время работают почти 50 тыс. сотрудников, в том числе около 15 тыс. в Швейцарии, в UBS - почти 70 тыс. человек по всему миру и около 20 тыс. в Швейцарии.

Акции UBS прибавляют в цене 2,5% на торгах в Цюрихе в понедельник, бумаги Credit Suisse - 4,4%.

UBS Credit Suisse

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