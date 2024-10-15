Швейцарский финрегулятор предписал UBS доработать план на случай кризиса

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский финансовый регулятор предписал UBS скорректировать план действий на случай непредвиденных трудностей (living will) с учетом дополнительного риска, взятого им на себя с прошлогодней покупкой Credit Suisse.

Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, Finma) Швейцарии заявила, что приостановила утверждение ежегодной стратегии UBS и призвала банк улучшить существующий план действий.

"Исходя из опыта, извлеченного из ситуации с Credit Suisse, необходимы дополнительные варианты действий для дальнейшего усиления подготовки к кризису и плана выхода из кризиса, необходимого для системно важных банков", - говорится в заявлении.

UBS продолжает осуществлять план интеграции своего бывшего конкурента Credit Suisse, которого он купил в 2023 году.

Finma требует от крупных банков ежегодно предоставлять на ее рассмотрение их "завещания" на случай непредвиденных трудностей, в которых прописывается план безопасного сворачивания операций, не позволяющий кризису распространиться на рынок в целом и не требующий помощи от государства.

"UBS должен доработать свой план, расширив круг действий на случай возникновения риска неплатежеспособности", - заявила Finma.