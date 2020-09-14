Рубль подешевел к доллару и евро на усилении антироссийских настроений

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне очередной волны сообщений, связанных с опасениями из-за последствий предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального и участия России в политическом кризисе в Белоруссии.

Курс доллара оставил 75,16 руб. в 19:00, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,24 руб., подорожав на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,71 копейки - до 81,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, так как участники рынка отыгрывают новости относительно отравления Навального и заявления со встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сделанные в ходе их переговоров в Сочи.

Специалисты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком", сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой РФ также указал на выводы французских экспертов о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом группы "Новичок". Макрон подчеркнул, что применение подобного отравляющего вещества - "это нарушение международных норм, касающихся химоружия".

Кроме того, президент Франции призвал Россию не вмешиваться в белорусский кризис. По его словам, решение белорусской проблемы должно быть найдено без вмешательства извне.

В понедельник также стало известно, что темы Навального и Белоруссии включены в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.

В ходе переговоров со своим белорусским коллегой Владимир Путин заявил, что РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд. По его словам, граждане Белоруссии должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне. Также президент РФ заявил, что считает начатую в Белоруссии работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.

Кроме того, российский президент анонсировал ежемесячные совместные мероприятия в военной сфере, которые Россия и Белоруссия будут проводить в течение года. Уже 14 сентября в Белоруссии начинаются учения, которые, по словам Путина, были запланированы в 2019 году и которые продлятся несколько дней. Президент РФ заверил, что после учений российские военные вернутся к местам постоянной дислокации.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс рубля в начале торговой сессии понедельника рос вслед за ценами на нефть, но впоследствии рубль перешел к снижению в обеих валютных парах. "Баррель марки Brent поднимался в первые часы дневной сессии на МосБирже выше отметки $40. Однако в дальнейшем настроения участников торгов сменились на негативные. Brent не удержался выше значимого уровня в $40. Помимо этого, инвесторы сокращали позиции в рубле в преддверии встречи президентов Белоруссии и России. Во второй половине дня волатильность на валютном рынке снизилась, так как рынок ожидает итогов встречи президентов России и Белоруссии в Сочи", - отметил Союнов.

"Российская валюта укреплялась в начале дня, но затем круто развернулась на заявлениях из Германии. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3000 рублей. Ставки MosPrime составили 4,36% на день, 4,44% на неделю и 4,49% на месяц. На рубль продолжает оказывать негативное влияние ситуация со здоровьем оппозиционера Алексея Навального. Вполне очевидно, что рынок будет реагировать на любые признаки ухудшения западной риторики, хотя максимум рисков пока сосредоточен на газопроводном проекте "Северный поток 2", который давно не устраивает США. В остальном, без внешних рисков рубль готов к укреплению, поскольку аукционы ОФЗ показали возвращение интереса инвесторов к российскому долговому рынку. Впереди также налоговый период, но вряд ли данный фактор окажет какое-либо продолжительное воздействие на динамику российской валюты", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

На глобальных рынках преобладают позитивные настроения. Укреплению интереса к риску способствовала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Клинические испытания этой вакцины были приостановлены 6 сентября.

В сообщении компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer Inc. Алберт Бурла сказал в воскресенье, что компания будет знать, работает ли ее вакцина от коронавируса, к концу октября, и в случае, если она будет одобрена, ее можно будет использовать в США к концу года. Pfizer разрабатывает вакцину совместно с германской BioNTech.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила в ходе пресс-конференции по его итогам, что совет управляющих обсудил рост евро, но регулятор не занимается таргетированием курса валюты.

В воскресенье Лагард сказала, что рост евро частично нивелирует положительное влияние стимулирующих мер ЕЦБ на инфляцию, и подтвердила, что регулятор готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты. Она отметила, что восстановление экономики еврозоны является активным, но в то же время неравномерным и незаконченным. По словам Лагард, непростые экономические условия продолжают негативно влиять на ценовое давление.

Цены на нефть немного снижаются вечером в понедельник. В центре внимания нефтяного рынка остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 0,3% - до $39,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,11% - до $39,71 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

ЦБ РФ с 8 по 10 сентября продавал валюту по 2,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Аукцион прямого репо на 364 дня не состоялся в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это третий аукцион годового репо, не состоявшийся из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей.

Аукцион репо со сроком размещения средств на 28 дней также был признан не состоявшимся, так как была подана заявка только от одного участника. Это пятый не состоявшийся аукцион месячного репо.

Следующие аукционы годового и месячного репо ЦБ РФ запланированы на 12 октября 2020 года.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 17,48 копейки, до 74,7148 руб., и уменьшил курс евро на 9,49 копейки, до 88,5819 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 13,01 копейки по отношению к пятнице и составил 75,0088 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 17,43 копейки и составил 75,0935 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 619,393 млн, из которых $544,477 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 74,916 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 10,28 копейки, до 88,8672 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 29,63 копейки и составил 89,0231 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR525,277 млн, из которых EUR194,807 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR330,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц также опустилась на 1 б.п. - до 4,49% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 4,66% годовых.