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Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Все лаборатории, включая шведскую, французскую и лабораторию Организации по запрещению химоружия ОЗХО, брали пробы у Алексея Навального самостоятельно, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

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Других подробностей она не раскрыла. Также собственные анализы брала специальная лаборатория Бундесвера, о результатах исследования которой правительство объявило 2 сентября.

14 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что выводы военной лаборатории подтвердили независимые лабораатории во Франции и Швеции, и все они сходятся на том, что Навального отравили одним из группы боевых фосфороорганических веществ "Новичок".

11 сентября Spiegel, ссылаясь на источники, рассказал, что представители ОЗХО на предшествовавших выходных посетили берлинскую клинику Charite, где лечится Навальный, и получили образцы его крови и мочи для собственных анализов. По словам Зайберта, в ОЗХО уже инициировали процедуру тестирования.

Хроника 20 августа – 14 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия ОЗХО Франци Швеция Новичок

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