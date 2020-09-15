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ВТО вынесла вердикт по пошлинам США на китайские товары на $250 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что пошлины на сумму в $250 млрд, введенные США в 2018 году в отношении товаров из КНР, не соответствуют правилам международной торговли, сообщают во вторник западные СМИ.

Согласно вердикту Органа по разрешению споров ВТО, США теперь необходимо "привести свои действия в соответствие со своими обязательствами".

СМИ напоминают, что эти американские пошлины в 2018 году обозначали начало торгового конфликта между США и Китаем.

Между тем, данный вердикт ВТО, отмечают СМИ, стал одним из первых постановлений организации в связи с жалобами многих стран на то, что власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из этих стран.

В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО полностью неспособно привлечь КНР к ответственности за ее торговую политику.

"Соединенным Штатам нужно позволить защищать себя от несправедливых торговых практик, и администрация Трампа не позволит Китаю использовать ВТО, чтобы злоупотреблять в своих интересах американскими рабочими, бизнесменами, фермерами и владельцами животноводческих хозяйств", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

В середине января 2020 года после почти двух лет торговой войны США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Согласно ему, Китай обязался увеличить закупки американских товаров примерно на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года, включая сельскохозяйственную и промышленную продукцию, энергетику и услуги.

Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала, что Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.

ВТО США Китай

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