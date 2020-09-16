Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда остается непростой, в июле безработица достигла 6,3%, ее снижение к "естественному" уровню ниже 5% ожидается к концу 2021 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя в правительстве уточненный макропрогноз.

"Ситуация здесь остается непростой. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в июле достиг 6,3%", - сказал он.

По его словам, на текущий момент есть данные о 3,7 млн официально зарегистрированных безработных. "При этом темпы роста безработицы замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тыс. человек в день, в августе - 13 тыс. человек, то за последние недели прирост чуть больше 3 тыс. человек, что в общем говорит о стабилизации ситуации", - отметил министр.

"В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% - то есть фактически выйдет на "естественный" уровень", - ожидает Решетников.

Как сообщалось, Минэкономразвития сохранило прогноз среднегодовой безработицы в 2020 году на уровне 5,7%, на 2021 год прогноз равняется 5,2%, на 2022 год - 4,7%, на 2023 год - 4,6%.