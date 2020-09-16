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Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Восстановление экономики РФ до докризисных уровней ожидается Минэкономразвития к третьему кварталу следующего года, заявил глава министерства Максим Решетников, представляя в правительстве уточненный макропрогноз.

"Снижение ВВП РФ в этом году оцениваем на уровне 3,9%. В следующем году ожидаем рост на 3,3%. Это значит – экономика достигнет докризисного уровня к III кварталу 2021 года (относительного среднеквартального значения 2019 года - ИФ). В 2022 году положительный вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+", - сказал Решетников.

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Он отметил, что министерство в прогнозе исходит из постепенного восстановления мировой экономики, в том числе восстановления внешнего спроса на основные экспортные товары. Решетников отметил, что хотя динамика экспорта будет в значительной степени определяться действующими условиями сделки ОПЕК+, в его товарной структуре будет преобладать ненефтегазовый экспорт.

По словам Решетникова, в 2021 году в прогноз заложено восстановление импорта товаров и услуг – на 10% в реальном выражении, главным образом – за счет услуг.

"В этих условиях вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП в 2021 году станет отрицательным, но в дальнейшем ситуация изменится в лучшую сторону. При этом мы прогнозируем сохранение положительного сальдо текущего счета платежного баланса – на всем периоде прогноза", - сказал министр.

Уменьшили прогноз падения ВВП РФ на 2020 год

Министерство уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии. Прогноз роста ВВП РФ на 2021 год незначительно повышен до 3,3% (с 3,2%), на 2022 год – до 3,4% (с 2,9%), на 2023 год – уточнен до 3,0% (с 3,1%).

Экспорт товаров из РФ в 2020 году ожидается на уровне $321 млрд, в 2021 году - $355 млрд, в 2022 году - $382 млрд, в 2023 году - $403 млрд.

Импорт в РФ в 2020 году прогнозируется на уровне $235 млрд, в 2021 году - $250 млрд, в 2021 году - $267 млрд, в 2023 году - $285 млрд.

Счет текущих операций в 2020 году ожидается на уровне $30 млрд, в 2021 году - $29 млрд, в 2022 году - $31 млрд, в 2023 году - $29 млрд.

Кризис не приобрел системного характера

Экономический спад в РФ не приобрел системного характера, не возникло цепочек неплатежей, заявил Решетников.

"С момента подготовки июньской версии прогноза ситуация в экономике складывалась лучше, чем ожидалось. Мы прошли самый сложный период лучше многих других стран. Это результат беспрецедентных мер поддержки экономики и граждан, который был реализован правительством и Банком России по поручению президента", - подчеркнул министр.

Частичный спад в МСП, в строительстве все нормально

По его словам, кризис не приобрел системного характера. "Экономический спад оказался сосредоточен в секторе МСП в

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ограниченном числе отраслей. Не возникло цепочек неплатежей. Кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании", - перечислил он положительные моменты.

"Так, например, не произошло ожидаемого спада в строительстве. Объемы фактически сохранились на уровне прошлого года", - отметил он.

Инвестиции снизились меньше, чем ожидалось

Снижение инвестиций, по его словам, оказалось меньше ожиданий, хотя падение было существенным: минус 7,6% г/г во 2 квартале 2020 г. "Здесь сыграли роль в том числе капитальные расходы консолидированного бюджета: плюс 35% за 8 месяцев этого года", - пояснил министр.

Ситуация в АПК оптимистичная

"Продолжается рост в агропромышленном комплексе. Это единственная отрасль, где во II квартале выросли и объемы производства, и экспорт, и инвестиции, и финансовый результат", - особо отметил Решетников ситуацию в АПК.

По словам министра, "удалось сохранить макроэкономическую стабильность".

"Инфляция в августе составила 3,6% в годовом измерении, что чуть выше предыдущих месяцев. Важно, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен. А небольшое ускорение инфляции, которое сейчас наблюдаем, связано с оживлением потребительского спроса", - сказал он.

"Сохранился объем кредитования в экономике. Кредитование растет во всех сегментах рынка, и прежде всего - в корпоративном и ипотечном секторах... Во многом это результат реализованных мер поддержки: с начала года поддержано кредитов на 1,4 трлн рублей, еще 550 млрд рублей - в рамках ипотечных программ", - заявил Решетников.

Рубль недооценен

"Курс рубля скорректирован (по сравнению с июньской версией прогноза - ИФ) в сторону ослабления - с учетом смягчения денежно-кредитной политики и возврата к параметрам "бюджетного правила" в 2022 году", - сказал Решетников.

"При этом считаем, что в данный момент рубль несколько недооценен вследствие повышенной оценки рисков инвесторами", - отметил министр.

Министерство ожидает возвращения курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце текущего - начале следующего года.

Минэкономразвития Максим Решетников

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