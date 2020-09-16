Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Однако еще предстоит обсуждение с бизнесом

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду одобрило повышение НДПИ для целого ряда горнодобывающих компаний. Однако у них еще есть шанс повлиять на содержание напугавшего бизнес законопроекта до внесения в Госдуму: в четверг состоится совещание с участием министра финансов.

"Мы завтра встречаемся с компаниями и будем обсуждать наше предложение", - сообщил Силуанов журналистам.

Источник "Интерфакса", знакомый с подготовкой к совещанию, говорит, что в нем также ожидается участие главы Минпромторга Дениса Мантурова. Отраслевое ведомство поддерживает компании в борьбе с инициативой Минфина по увеличению НДПИ.

"Правительство одобрило этот законопроект, он будет внесен в Госдуму. Мы завтра встречаемся с компаниями. Вы все их знаете, начиная от "Норникеля", компаний в области минеральных удобрений, компании по многокомпонентным рудам. Не хочу их называть, вы все их знаете", - сказал Силуанов.

По его словам, повышение НДПИ для этих компаний должно принести бюджету порядка 56 млрд рублей в год. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год". Это – общая сумма планируемых поступлений от всех предложенных корректировок НДПИ, не только для твердых полезных ископаемых, пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением проекта.

Как сообщалось, поправки обсуждались во вторник на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности и были одобрены с оговоркой, что до рассмотрения в правительстве их нужно согласовать с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минэнерго, а также получить позицию государственно-правового управления президента.

Предлагаемые изменения вводят увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года, следует из текста поправок.

Предложения Минфина не затрагивают добычу алмазов, золота, угля, а также ряда других полезных ископаемых.

Поправки сделают налогообложение более справедливым, считает Минфин.

"Если говорить про эффективную ставку НДПИ, которая сегодня существует к выручке, то предположим, по драгкамням - это 8%, по драгметаллам - порядка 6%, по многокомпонентным рудам - 1,7% как максимум, многие компании не дотягивают и до 1% - 0,3%, 0,4%, по минудобрениям - 0,3%, 0,5%. В других странах, в основном, 3%, 4%, 5%, где-то даже 10%. Поэтому, когда определяли 3,5 коэффициент, то хотели сохранить уровни налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6%, соответственно, а всех остальных подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке. Чтобы навести справедливость", - сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос, закладывает ли Минфин в проект бюджета на 2021 год потенциальные поступления штрафа в связи с инцидентом на ТЭЦ "Норникеля", Силуанов сказал: "Нет, эта позиция в бюджет не заложена, в бюджет заложена норма, в соответствии с которой, если такие поступления будут, то мы эти ресурсы сможем использовать на увеличение расходов. Такая норма заложена в поправках в Бюджетный кодекс".