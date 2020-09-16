Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило отмену некоторых льгот по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и пошлине для зрелых нефтяных месторождений, а также сверхвязкой нефти, в результате чего рассчитывает в 2021 году получить дополнительные доходы в размере 260 млрд рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам участников рынка, об отмене льгот на добычу сверхвязкой нефти они узнали из новостей. В публичной плоскости также не звучало таких предложений. Расходы у бюджета растут, а источников для доходов ввиду резкого падения цен на нефть и сделки ОПЕК+ меньше.

Известно было лишь о недовольстве Минфина результатами первого года эксперимента по переходу на уплату налога на добавленный доход (НДД) - вместо уплаты всех других налогов (хотя НДПИ при этом учитывается). Базой для исчисления НДД является расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче нефти на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и т. д. Налоговая ставка НДД составляет 50% от доходов от продажи нефти за минусом расходов на разведку, добычу и транспортировку нефти на каждом лицензионном участке.

Теперь же недовольное НДД министерство предлагает отменить льготы, уменьшающие налоговую базу для НДД, и перейти на его уплату.

Верните недополученное

Еще прошлой осенью Минфин предупреждал, что недоволен ходом эксперимента НДД - выпадающие доходы в разы больше, а инвестиции нефтяников не выросли. Предполагалось, что добывающая и, соответственно, налогооблагаемая база за счет этого увеличится.

И вот в разгар всеобъемлющего кризиса из-за пандемии замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что НДД - возможно, самая большая ошибка за время его работы в Минфине: бюджет недополучил 213 млрд рублей в 2019 году.

"В 2017 году, когда мы обсуждали НДД, нам говорили - это очень правильный режим, вырастут инвестиции. Мы ввели его на 10% добычи, но инвестиции не увеличились ни на рубль. У топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница - ноль. А вот дивиденды за это время выросли в два раза - на 500 млрд рублей", - сказал он.

Сазанов заявлял, что министерство планирует подготовить изменения в режим, чтобы в будущем избежать выпадающих доходов и вернуть потерянные в 2019 году доходы через введение повышающих коэффициентов по базовой ставке НДПИ для некоторых категорий.

Сначала в публичной плоскости прозвучало лишь намерение Минфина запретить уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков с 16,3% до 7% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов. Действующую ставку расходов в размере 7,14 тыс. руб. на тонну, которая должна быть повышена до 9,52 тыс. руб. с 2021 года, предлагается оставить неизменной до 2024 года, после чего повысить только до 8,6 тыс. руб.

При этом предполагалось, что основные потери понесут "Газпром нефть" и "Роснефть", месторождения которых входят во вторую группу НДД (объем добычи 26 млн тонн добычи в год). Однако пострадают и другие крупные нефтяники: законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений. На месторождения на НДД приходится около 50 млн тонн в год, или 10% от добычи нефти в РФ.

Эти меры, по оценке Минфина, должны были принести в бюджет дополнительно 87,8 млрд руб. в 2021 году и 55,6 млрд руб. в 2022 году - в целом примерно 200 млрд руб. за три года

В результате главы нефтяных компаний, как это часто водится, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не менять утвержденные параметры НДД и НДПИ до 2025 года. Письмо подписали главы "Роснефти" Игорь Сечин, "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

В письме также говорилось и о новой инициативе Минфина - пересмотре понижающего коэффициента к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Льготы по выработанности - самые крупные во всей налоговой системе и распространяются более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. Сейчас понижающий коэффициент к НДПИ применяется на основании данных о начальных извлекаемых запасах на начало 2006 года, Минфин же хочет актуализировать эти данные. По оценке нефтяников, пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд руб. в год.

Путин поставил на письме резолюцию профильному вице-премьеру Юрию Борисову "рассмотреть и представить предложения.

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Однако как снег на голову в сентябре нефтяникам вместо послаблений упало новое предложение, которое выглядит не альтернативным, а, скорее, дополняющим: отменить льготы по НДПИ и пошлине на сверхвязкую нефть. Вместо этого, сказал глава Минфина Антон Силуанов, нефтяникам предлагается перейти на уплату НДД.

Причем еще вчера эти предложения были приняты на правкомиссии по законотворческой деятельности, а уже сегодня правительство РФ их одобрило.

Из законопроекта не исчезло упоминание о частичном запрете переноса убытков - только за счет этой меры правительство рассчитывает получить в 2021 году 100 млрд рублей.

В неформальных беседах представители отрасли лишь пожимают плечами, давая понять, что предложения по сверхвязкой нефти ни с кем особо не обсуждались.

В "Роснефти", "ЛУКОЙЛе" и "Татнефти", которые пользуются льготой по сверхвязкой нефти, не ответили на просьбу прокомментировать инициативу Минфина.

"Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ, чтобы нам обеспечить за счет этого источника порядка 100 млрд рублей. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер", - пояснил после заседания правительства глава Минфина.

"Речь идет о выработанных месторождениях, о месторождениях с вязкой и сверхвязкой нефтью. Да, это вызывает определенные вопросы у нефтяных компаний, но смысл какой - предоставлялись эти льготы, особенно по выработанным месторождениям, не учитывая реальную степень выработанности, брали информацию по учету 2006 года, не было актуализации", - посетовал он.

"Сейчас говорим о том, что это нужно сделать - отменить льготы по выработанности и определенные льготы по экспортным пошлинам. То же самое по вязким и сверхвязким. Там большие льготы, доля таких месторождений около 1% от всей добычи. Даже в условиях сокращения Россией объемов добычи нефти в рамках договоренности с ОПЕК, тем не менее, даже на этих сложных месторождениях идет активная добыча, потому что там льготы действуют, а на обычных месторождениях, где нет льгот, не добывается", - сказал Силуанов.

"Договорились поменять порядок предоставления льгот по таким месторождениям, связанным со сложной добычей, и предложить им перевести добычу на условия НДД", - сообщил глава Минфина.

Комментируя пересмотр пошлин, Силуанов сказал: "Там ряд льгот по экспортной пошлине, которые нами предусмотрены, в первую очередь по зрелым месторождениям".

"Поэтому, когда речь идет о таком глобальном пересмотре налоговых расходов, преференций, логика наша заключается в том, что льготы должны стимулировать новые инвестиции. Мы видим, что, предоставляя эти льготы, никаких инвестиций новых не происходит. Поэтому такой подход будет реализовываться, если предоставляем льготу, берем обязательства компании по инвестированию. Если не видим, что льгота как-то работает на новые вложения, рабочие места, считаем, что такую льготу нужно отменять. Поэтому по экспортной пошлине будет отменяться льгота по зрелым месторождениям. Мы оцениваем дополнительные поступления от этой меры порядка 30 млрд рублей", - заметил он.

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По словам Силуанова, Минфин рассчитывает на дополнительные доходы "по НДПИ по отмене льгот по вязкой нефти - около 80 млрд рублей". "По выработанным месторождениям взамен на НДД - порядка около 100 млрд рублей. По НДД в целом - порядка 80 млрд рублей планируем получить дополнительных доходов", - добавил он.

Льгота по экспортной пошлине на сверхвязкую нефть была введена в 2012 году сроком на 10 лет, то есть должна закончить свое действие через год и три с половиной месяца.

Нефтяники опасались, что из-за новых предложений Минфина снизятся инвестиции, а затем и добыча. Похоже, вместо этого ведомство само решило отрегулировать, где снизятся инвестиции и добыча. У "Татнефти" в 2019 году добыча сверхвязкой нефти составила 3370,2 тыс. тонн, включая 2735,1 тыс. тонн на Ашальчинском и некоторых других месторождениях. По данным компании, экономия от снижения суммы налогов на добычу сверхвязкой нефти на Ашальчинском, а также на некоторых других месторождениях за 2019 год составила 39 млрд руб. по сравнению с 29 млрд руб. за 2018 год. Всего "Татнефть" добывает около 30 млн тонн нефти в год, ее прибыль в 2019 году по МСФО составила 192 млрд рублей.

"ЛУКОЙЛ" в своих отчетах говорит о применении льгот для пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения сверхвязкой нефти в Тимано-Печоре, а также сверхвязкого Ярегского месторождения.

"Роснефть" перечисляет в числе льгот, применяемых к компании, и льготу для сверхвязкой нефти.

"Важно помнить, что бюджет - это финансовый документ, но это документ не о цифрах, а о людях, это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, которые позволяют обеспечить необходимые доходы. Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", - попытался усыпить бдительность нефтяников премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, посвященному корректировке бюджета.

"Вот лишь некоторые из наших предложений. Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход (НДД - ИФ) при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", - сказал также премьер.

Повысить налоговую нагрузку правительство предполагает и за счет майнинга. "Роснефть" это поприветствовала.

"В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия правительства РФ и Минфина России по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки. Надеемся, что решения, которые будут приняты, покажут их сбалансированность и направленность на развитие российской экономики в долгосрочной перспективе", - заявила "Роснефть", отвечая на запросы СМИ о поправках в НК.