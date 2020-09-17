Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Накануне, 16 сентября, рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:09 по московскому времени 17 сентября составила $41,7 за баррель, что на $0,52 (1,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,69 (4,2%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,57 (1,42%) - до $39,59 за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на $1,88 (4,9%).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Помимо этого, в среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Тем временем аналитики ожидают, что заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ в четверг не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.

По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, от встречи не следует ожидать "ничего, что могло бы вывести нефтяной рынок из нынешнего спада и подтолкнуть Brent обратно к $45 за баррель".