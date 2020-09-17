Цена нефти Brent стабилизировалась на $42,22 в ожидании встречи ОПЕК+

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются, инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 по московскому времени в четверг составляет $42,22 за баррель, как и на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,01 (0,02%) - до $40,17 за баррель.

Аналитики не ожидают, что ОПЕК+ по итогам заседания в четверг примет решение о новых сокращениях добычи, однако снова может возникнуть вопрос соблюдения условий сделки на фоне признаков ее нарушения некоторыми участниками, пишет CNBC.

"Я не думаю, что нам стоит ожидать какого-либо существенного изменения курса от встречи ОПЕК+ на этой неделе, когда будут оцениваться фундаментальные рыночные факторы, особенно учитывая, что уровень выполнения ранее согласованных сокращений был высоким", - отмечает старший портфельный менеджер GuideStone Capital Management Тим Брей.

Однако он считает, что заседание в четверг может заложить основу действий на будущих встречах.

Ранее на этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году.

"Остается наблюдать, предоставит ли решающий период конца года передышку, необходимую перенасыщенному нефтяному рынку", - сказал нефтяной аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Он добавил, что "скептицизм относительно восстановления баланса на нефтяном рынке будет сохраняться, пока мир пытается преодолеть кризис COVID".

В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Помимо этого, в среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.