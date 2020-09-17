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ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ снижает ставку по программе выдачи льготной ипотеки с господдержкой до 6,1%, сообщили в пресс-службе банка.

"С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п.п. - до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней", - говорится в сообщении.

Напомним, что программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. В июне кредитный лимит по программе льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей - в других регионах. В августе правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%.

Сообщалось, что Минстрой России рассматривает возможность продления госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% после ноября.

"На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года", - комментирует заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ Анатолий Печатников

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