Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

ВТБ объявил о рекордной выдаче ипотеки в сентябре

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВТБ выдал 89,6 млрд рублей ипотечных кредитов по итогам сентября, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк выдал клиентам 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта - месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего за 9 месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть - до 600 млрд рублей", - сообщили в банке.

Там заверили, что драйвером выдачи ипотеки стали льготные программы с господдержкой.

Напомним, что ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. В рамках программы "Ипотека с господдержкой" клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей. По "Ипотеке с господдержкой для семей с детьми" и ставкой 5% банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. В рамках программы "Дальневосточная ипотека" ВТБ предлагает ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тыс. клиентов на 6,5 млрд рублей.

Общее число сделок за девять месяцев 2020 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года выросло на четверть - до 246,5 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн рублей.

ВТБ

Новости по теме

Новости

Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Минфин РФ увеличит с 7 октября продажу валюты в 2,3 раза

Экономический кризис

В Москве стало на четверть меньше сделок по аренде и продаже офисов

Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября

Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с "Яндексом"

Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с "Яндексом"

Нефть сорта "WTF?", или как биржа и инвесторы обменялись лекциями о финграмотности в суде

Нефть сорта "WTF?", или как биржа и инвесторы обменялись лекциями о финграмотности в суде

"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');