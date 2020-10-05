ВТБ объявил о рекордной выдаче ипотеки в сентябре

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВТБ выдал 89,6 млрд рублей ипотечных кредитов по итогам сентября, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк выдал клиентам 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта - месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего за 9 месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть - до 600 млрд рублей", - сообщили в банке.

Там заверили, что драйвером выдачи ипотеки стали льготные программы с господдержкой.

Напомним, что ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. В рамках программы "Ипотека с господдержкой" клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей. По "Ипотеке с господдержкой для семей с детьми" и ставкой 5% банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. В рамках программы "Дальневосточная ипотека" ВТБ предлагает ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тыс. клиентов на 6,5 млрд рублей.

Общее число сделок за девять месяцев 2020 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года выросло на четверть - до 246,5 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн рублей.