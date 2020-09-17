Facebook и владелец Ray-Ban объединят силы для создания умных очков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Производитель очковых линз и солнцезащитных очков EssilorLuxottica, образованный в результате слияния французской Essilor International SA и итальянской Luxottica Group SpA, объявил о сотрудничестве с Facebook Inc для разработки умных очков следующего поколения.

Компания не раскрыла финансовые условия, но сообщила, что это будет многолетнее партнерство.

Первый продукт под брендом Ray-Ban, как ожидается, выйдет в 2021 году. Он "объединит в себе лучшее из обоих миров - инновационные технологии и модный стиль - для создания умных очков, которые точно понравятся потребителям", говорится в пресс-релизе.

Название новых умных очков, технические характеристики, цены и другие подробности, как сообщается, будут опубликованы перед запуском продукта в 2021 году.

Акции EssilorLuxottica дешевеют на 0,4% на торгах в Париже в четверг. Цена бумаг Facebook в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке снижается на 1,5%.