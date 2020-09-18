Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил рост цен blue chips вслед за подорожавшей нефтью и фондовыми площадками Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2973,97 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1247,19 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 74,98 рубля (-0,19 рубля), золото подросло до $1961,3 за унцию (+0,6%).

Подорожали акции "Татнефти" (+1%), "Яндекса" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), банка ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-3%, до 1755,4 рубля), "Норникеля" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров продала 19 млн акций Polymetal, что составляет 4% капитала компании, на общую сумму 342 млн фунтов стерлингов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные организатора ускоренного букбилдинга (АВВ) - BofA Securities. Это пятое АВВ с акциями Polymetal в текущем году, цена размещения составила 18 фунтов стерлингов за акцию (порядка 1750 рублей). Предыдущее АВВ на прошлой неделе прошло по более высокой цене - банк "Открытие" продал остатки своего пакета в Polymetal (3,4%) по 1900 руб. за акцию, выручив порядка 30,4 млрд руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как динамика мировых цен на энергоносители остается сравнительно благоприятной для российского рынка акций, риски, связанные с возможностью усиления санкционного давления на РФ, по-прежнему препятствуют притоку внешнего капитала. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации доллара вблизи уровня 75 руб., в течение дня на характер торгов может повлиять комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания (решение по ключевой ставке ожидается в 13:30, начало пресс-конференции - в 15:00).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо позитивным. Металлы и нефть дорожают, доллар вновь слабеет. Азиатские индексы преимущественно растут, игнорируя слабость отдельных технологичных бумаг. Впрочем, фьючерсы на Nasdaq указывают на возможность коррекционного роста индекса в пятницу. От российского рынка можно ждать роста в начале дня и укрепление рубля на фоне дорожающей нефти. Однако тенденция к усилению внешнеполитических рисков для РФ перед выборами президента США начинает также набирать обороты и может принести непредвиденные неприятности, считает аналитик.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, несмотря на прессинг со стороны президента США Трампа, новый пакет мер по стимулированию американской экономики остается пока только проектом. Трамп призвал республиканцев в Сенате принять "намного более высокие цифры" объема законопроекта при коронавирусе. Реакция в Сенате на его предложение была противоречивой, но в целом осторожной. Тупик в переговорах длится с мая. Основным камнем преткновения остается общая сумма предполагаемых стимулов, которая расходится между сторонами в несколько раз.

В целом, несмотря на замедление темпов снижения, американские фондовые индексы пока опасаются переходить к росту. Драйверы, которые помогли дорасти до новых максимумов, отошли на второй план. Вероятно, новой волне роста могут поспособствовать появление определенности в вопросе новых стимулов для экономики США или старт отчетности за третий квартал, который запланирован на октябрь, считает Шишкина.

В США индексы акций в четверг упали на 0,5-1,3% под давлением технологического сектора (индекс Nasdaq отступил на 1,3%) и противоречивых сигналов относительно сроков доступности вакцины от коронавируса для населения.

Президент США Трамп сказал в среду, что широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз.

Между тем руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщило агентство Bloomberg.

"Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то, я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - сказал на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Тем временем, в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Сдерживающие влияние на рынки оказывают неопределенность в отношении ситуации в глобальной экономике. С другой стороны, инвесторы надеются на то, что центральные банки мира будут оказывать поддержку экономическому восстановлению после длительного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет Trading Economics.

Нефть утром в пятницу продолжает дорожать на итогах мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), ранее на неделе рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $43,71 за баррель (+1% и +2,6% в четверг), октябрьская цена WTI - $41,35 за баррель (+0,9% и +2% накануне).

Сроки компенсаций недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ продлены до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, есть уверенность полагать, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

На этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году. В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей.