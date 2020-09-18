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Разработчик летающих машин Terrafugia объединится с китайским производителем дронов AOSSCI

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Базирующаяся в США компания по разработке летающих автомобилей Terrafugia объявила о слиянии с китайским производителем дронов AOSSCI.

Новая компания получит название Aerofugia и будет специализироваться на предоставлении комплексных решений в отрасли авиации общего назначения, сообщает агентство "Синьхуа". Она будет находиться под контролем китайской Geely Technology Group.

Объединение компаний станет началом реализации стратегии Geely по развитию АОН в формате "летающие автомобили плюс дроны", сообщил главный исполнительный директор Aerofugia Цзин Чао. По его словам, в индустрии авиации общего назначения сформировано три тенденции развития – "чистая" электрификация, вертикальный взлет и посадка, а также беспилотное вождение. Aerofugia готова развивать свои летающие машины и беспилотники в соответствии с этими тенденциями.

После слияния команды разработчиков обеих компаний также будут объединены, а летающие автомобили и беспилотники будут выпускаться под оригинальными брендами.

Geely, один из крупнейших частных автопроизводителей Китая, приобрел все операции и активы Terrafugia в 2017 году. Китайская компания в прошлом году инвестировала в германского разработчика летающих такси Volocopter.

С 2010 года Geely владеет шведским автопроизводителем Volvo, а также имеет пакет акций германской Daimler.

США Китай Terrafugia AOSSCI Aerofugia Geely

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