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Baidu и Geely будут совместно выпускать электромобили

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu и автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group создадут компанию по выпуску электромобилей.

Как сообщила пресс-служба Baidu, компания будет поставлять "умные" технологии для электромобилей, а вкладом Geely станет опыт в разработке и производстве автомобилей.

"Китай стал крупнейшим в мире рынком электромобилей, и мы видим, что покупателям электромобилей необходимо, чтобы следующее поколение транспортных средств было более "умным", - отметил соонователь и CEO Baidu Робин Ли.

По его словам, партнерство с Geely "откроет путь для пассажирских автомобилей будущего".

Ранее о планах компаний сообщили СМИ, благодаря чему ADR Baidu взлетели в пятницу на 15,6% на торгах в Нью-Йорке. Акции Geely в Гонконге в пятницу подорожали на 20% и достигли рекордной цены, отмечает Dow Jones.

Поисковый сервис Baidu приносит прибыль, однако компания пытается достичь темпов роста других представителей технологической отрасли Китая. В последние года Baidu делает ставку на новые инициативы, включая автомобильные технологии.

В 2017 году правительство Китая назвало компанию лидером в развитии технологий самоуправляемых автомобилей. В том же году Baidu создала компанию Apollo, специализирующуюся на беспилотных автомобилях.

Baidu Geely Китай Apollo Гонконг Робин Ли

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