ЦБ РФ не заложил в базовый сценарий риски второй волны COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не закладывает риски второй волны распространения коронавируса в базовый сценарий, но в случае ее возникновения дезинфляционные риски будут преобладать и потребуется мягкая денежно-кредитная политика, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В базовом сценарии у нас нет ухудшения ситуации, нет второй волны, но, безусловно, мы должны быть готовы к разному развитию ситуации, к неблагоприятному тоже, поэтому мы специально достаточно подробно разрабатывали рисковый сценарий, где такая возможность вероятна. Будет зависеть от сочетания разных факторов. Кстати, если даже такое будет, мы не видим, что будут такого же уровня жесткости ограничения, скорее всего, они будут меньше", - сказала Набиуллина.

"С точки зрения денежно-кредитной политики мы будем смотреть на баланс разных факторов, которые будут действовать, но среднесрочно это, скорее, приведет к тому, что дезинфляционные риски еще больше будут преобладать, и это будет говорить о том, что нам нужно продолжать проводить именно мягкую денежно-кредитную политику", - добавила глава ЦБ.