Китай опубликовал список ненадежных организаций

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство торговли Китая опубликовало в субботу список ненадежных организаций, сообщило агентство "Синьхуа".

Список вступил в силу сразу после опубликования. В него входят компании, которые "представляют угрозу государственному суверенитету". Им запрещается ввозить товары в Китай, вывозить их и инвестировать в экономику страны.

Список опубликован на фоне запрета китайских мобильных приложений WeChat и TikTok на территории США. Запрет действует с будущего воскресенья. Власти Китая потребовали от США прекратить поведение, которое они считают хулиганским и ошибочным.