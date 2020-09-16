ByteDance собралась сохранить контроль над TikTok при сделке с Oracle

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd рассчитывает сохранить за собой контроль над американским бизнесом популярного сервиса обмена короткими видео TikTok в рамках соглашения с Oracle Corp , пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Oracle подтвердила, что участвует в предложении о реорганизации операций TikTok в США, направленном ByteDance на рассмотрение американских властей.

По словам источников, ByteDance предлагает выделить TikTok в самостоятельную компанию, которая будет зарегистрирована в США, но останется под контролем ByteDance. Предполагается, что Oracle станет технологическим партнером TikTok в Штатах и получит миноритарный пакет акций компании.

ByteDance считает, что предложенные условия должны свести на нет опасения относительно безопасности данных американских пользователей TikTok, которые ранее высказывали власти США.

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) рассмотрел предложение китайской компании и Oracle во вторник, но пока не обнародовал свое решение.

Как сообщалось, 6 августа Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки.

Позднее, 14 августа, Трамп подписал новый указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.

Во вторник Трамп заявил, что его администрация примет решение относительно сделки ByteDance и Oracle "очень скоро". Он также отметил, что "глубоко уважает" председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считался консорциум Microsoft и Walmart, однако в воскресенье ByteDance уведомила Microsoft, что не намерена продавать ей американские операции TikTok. Чуть позже стало известно, что китайская компания договорилась с Oracle.

Источники WSJ отмечают, что соглашение с Oracle, вероятно, предусматривает перенос данных американских пользователей TikTok на "облачную" платформу Oracle. Walmart заявила, что может присоединиться к Oracle в сделке с ByteDance.

Число пользователей TikTok в США сейчас составляет порядка 100 млн по сравнению с 11 млн в начале 2018 года, и они являются одними из самых привлекательных клиентов в глобальной базе TikTok, которая насчитывает порядка 689 млн пользователей.