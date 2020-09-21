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Booking.com в РФ грозит антимонопольное дело из-за требования о паритете цен

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вновь предупредила сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com о недопустимости навязывания гостиницам требования о соблюдении паритета цен и запрете отелям предлагать более выгодные условия на стойке информации или собственном сайте.

"18 сентября ФАС выдала ООО "Booking.com B.V." второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что предупреждение следует исполнить в течение месяца - до 18 октября, в противном случае ФАС возбудит дело против компании.

Ранее аналогичное дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" еще в конце 2019 года.

"В долгосрочной перспективе исполнение предупреждения и отмена паритета должны положительно сказаться не только на гостиницах, но и на потребителях гостиничных услуг, а также на других агрегаторах, которые недавно зашли на этот рынок или только собираются это сделать", - сказал замруководителя ФАС Алексей Доценко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В сообщении регулятора говорится, что агрегатор навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, которые содержались в соглашениях.

"К примеру, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров", - говорится в пресс-релизе.

Booking.com ФАС Россия

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