Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства
Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала, что сервис бронирования отелей Booking.com нарушил антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

В заявлении службы говорится, что дело в отношении Booking.com было возбуждено после обращения общероссийской общественной организации "Опора России".

ФАС пришла к выводу, что Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, по которым они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения.

"Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения. Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности", - сообщает ФАС.

Как подчеркивается в сообщении антимонопольного ведомства, рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг.

ФАС России планирует выдать Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

ФАС Bookingcom

Новости по теме

Новости

Цены на подсолнечное масло в РФ обвалились на опасениях введения пошлины

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Итоги года: 2020

Железная дорога-2020. Разность потенциалов

Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре

Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре

Еврокомиссия одобрила слияние Fiat Chrysler и Peugeot

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Россияне могут получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк

Brent подешевела ниже $50 за баррель

"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');