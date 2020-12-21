ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала, что сервис бронирования отелей Booking.com нарушил антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

В заявлении службы говорится, что дело в отношении Booking.com было возбуждено после обращения общероссийской общественной организации "Опора России".

ФАС пришла к выводу, что Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, по которым они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения.

"Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения. Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности", - сообщает ФАС.

Как подчеркивается в сообщении антимонопольного ведомства, рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг.

ФАС России планирует выдать Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.