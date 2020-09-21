"Зарубежнефть" впервые в РФ продала Urals на экспорт через онлайн-аукцион

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АО "Зарубежнефть" впервые продало 300 тысяч тонн экспортной нефти Urals в ходе электронных торгов на СПбМТСБ, сообщила биржа.

По итогам проведенного аукциона три партии нефти сорта Urals объемом 100 тысяч тонн каждая будут поставлены через порт Приморск в течение IV квартала текущего года.

"Зарубежнефть" пользуется услугами СПбМТСБ с декабря 2014 года. За это время компанией проведено 27 процедур по реализации нефти на экспорт общим объемом свыше 8,8 млн тонн. При этом до настоящего времени "Зарубежнефть" реализовывала нефть на электронной платформе биржи в режиме закрытого сбора заявок (оферт) от участников, поясняет СПбМТСБ.

"На этот раз, впервые в России, процедура была усовершенствована вторым открытым этапом, где участники в режиме реального времени обезличенно подавали заявки на улучшение премий к предложениям, полученным на первом этапе торгов", - говорится в сообщении биржи.

Второй этап проходил в формате электронного аукциона, т.е. участники имели возможность не только выставлять свои заявки, но и видеть движение цены за счет предложений конкурентов. Названия компаний-участников оставались для трейдеров анонимными.

В ходе онлайн-аукциона, к которому было допущено девять покупателей, зафиксирована оживленная конкуренция, было сделано двенадцать шагов по улучшению поступающих ценовых предложений. "Зарубежнефть" смогла добиться 50% улучшения премии к формуле ценообразования.

Среди участников торгов были крупнейшие мировые трейдеры и торговые подразделения международных нефтяных компаний, которые отметили максимальную открытость и прозрачность проведенной процедуры реализации нефти.

Проведение торгов на экспортную российскую нефть в формате онлайн-аукциона на электронной платформе СПбМТСБ показало высокую эффективность данного подхода для формирования справедливых конкурентных цен на продукцию российского ТЭК. Торги проводились на базе разработанного биржей специализированного программного обеспечения, предоставляющего все необходимые возможности для дистанционного проведения торговых операций в режиме реального времени, прозрачного и объективного ценообразования при экспортной реализации нефти и нефтепродуктов, оптимизирующего трудозатраты сотрудников.

"Первый опыт в России по проведению аукциона на экспортную российскую нефть на электронной платформе биржи показал свою эффективность в формировании справедливого рыночного ценообразования, - отметил заместитель генерального директора АО "Зарубежнефть" Денис Максимов. - Мы надеемся, что это послужит новым шагом к созданию независимых национальных индикаторов на основные виды российских топливно-энергетических товаров".

"Биржа продолжает развивать механизмы, обеспечивающие повышение эффективности деятельности российских компаний. Мы рады, что наши предложения по использованию инструментария онлайн-аукционов для реализации российской нефти на экспорт успешно реализованы в совместном проекте с АО "Зарубежнефть". Формирование цены физических партий нефти на электронном аукционе, на основе информации о реально заключенных сделках, - важный шаг в развитии системы ценообразования на глобальном нефтяном рынке, где Россия является одним из самых значимых участников", - подчеркнул президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.