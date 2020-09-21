Brent подешевела до $42,38 за баррель на новостях из Ливии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в понедельник на сообщении о возобновлении добычи на востоке Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 по московскому времени в понедельник составила $42,38 за баррель, что на $0,77 (1,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,8 (1,95%) - до $40,31 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

"Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет, и запасы существенно сократятся", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+ - ИФ) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

Однако аналитики SaxoBank сохраняют "осторожность относительно способности нефти значительно подняться в короткой перспективе, разве что ОПЕК+ неожиданно откажется от намеченного на январь повышения квот добычи на 2 млн баррелей в сутки".

Инвесторы также продолжают следить за данными о распространении коронавируса в мире. Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 001 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.