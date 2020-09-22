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Цена Brent поднялась выше $42 за баррель на новостях о шторме в США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали расти во вторник на новостях о шторме "Бета", который достиг побережья США.

К 14:28 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,59 (1,42%) к уровню закрытия торгов понедельника и торговались у $42,03 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,29 (0,74%), до $39,6 за баррель. Октябрьский контракт истекает с закрытием торгов во вторник. Ноябрьские фьючерсы на WTI прибавили в цене $0,49 (1,24%) и торгуются на уровне $40,03 за баррель.

Тропический шторм "Бета" в понедельник вечером обрушился на побережье штата Техас и может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.

Правительство Великобритании готовится ввести новые меры для сдерживания распространения коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон должен огласить их в обращении к нации 22 сентября.

Как отмечает S&P Global Platts, решение британского правительства может стать сигналом возвращения к глобальным карантинам на фоне роста рисков второй волны пандемии с похолоданием в Северном полушарии.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщил The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.

Однако аналитики Goldman Sachs считают, что добыча нефти в Ливии к декабрю вырастет лишь на 400 тыс. б/с. Они отмечают, что любой риск повышения предложения на рынке компенсируется перспективами его снижения в связи с более высоким уровнем соблюдения сделки ОПЕК+.

Brent WTI США Бета Техас Луизиана Великобритания коронавирус Ливия

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