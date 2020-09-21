Рубль вечером дешевеет к доллару и отыгрывает потери к евро

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар уверенно дорожает, евро растерял рост первой половины дня на Московской бирже в понедельник вечером; рубль отыграл часть потерь под влиянием разнонаправленных факторов.

Курс доллара США составил 76,41 руб. в 19:00, что на 66 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 76 руб. впервые с 9 сентября. Евро стоил 89,69 руб., подорожав на 1,25 копейки. Ранее евро превышал отметку 90 руб. впервые с 8 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,86 копейки - до 82,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь к евро и продолжает дешеветь к доллару под воздействием разнонаправленных факторов. Курс евро падает к доллару на глобальном рынке под влиянием как снижения интереса инвесторов к риску после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), так и после заявления председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, что регулятор внимательно следит за укреплением евро.

Кроме того, давление на курс рубля оказывает нефть, котировки которой сильно упали на сообщении о возобновлении добычи на востоке Ливии. Участники торгов продолжают внимательно отслеживать и новости, касающиеся санкционной темы из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Трейдеры также ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки американской экономики, кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Во вторник Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Европейский центральный банк внимательно следит за укреплением евро, сказала в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Очевидно, что укрепление евро играет роль в различных областях, а что касается денежно-кредитной политики, то оно оказывает понижательное давление на уровень цен", - сказала Лагард, отвечая на вопросы во время франко-германской парламентской ассамблеи. "Мы очень внимательно относимся к повышению курса евро и учитываем его при определении нашей монетарной политики", - добавила она.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента - программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечает газета Financial Times.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что произошедший инцидент с российским оппозиционером Навальным требует сильной международной реакции. "Это требует серьезного международного ответа", - сказал генсек альянса на онлайн-конференции, комментируя ситуацию с Навальным. Он указал, что "это была не просто атака на одного человека, а атака на фундаментальные демократические права". "Это серьезное нарушение норм международного права", - добавил Столтенберг.

В минувшие выходные ICIJ опубликовал анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, в частности, что некоторые крупнейшие международные банки позволяли перемещать "грязные" деньги по всей планете.

Документы FinCEN изучали 400 журналистов, в том числе из Le Monde, Sddeutsche Zeitung, ВВС и других. В России в проекте участвовало издание "Важные истории".

В частности, согласно публикации BBC, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег и ухода от санкций. Как пишет издание со ссылкой на данные FinCEN, речь, в частности, идет о транзакциях якобы связанных с российским бизнесменом компаний Advantage Alliance и Ayrton Development Limited, часть которых прошла уже после того, как Ротенберг подпал под западные санкции.

Сам Ротенберг эти утверждения опровергает. "Обвинение в отмывании денег и обходе санкций через банк Barclays - это бред", - передал Ротенберг через своего представителя.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник снизилась на 3,78% - до $41,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 4,33% - до $39,33 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года. За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 сентября на 1,0062 рубля, до 76,0381 руб., и увеличил курс евро на 1,0485 рубля, до 90,0063 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 1,0375 рубля по отношению к пятнице и составил 76,1885 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 91,33 копейки и составил 76,2523 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 889,95 млн, из которых $824,143 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 65,807 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,0161 рубля, до 89,9424 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 71,34 копейки и составил 89,9421 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR470,868 млн, из которых EUR189,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,772 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,41% годовых, в то время как MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 1 б.п. - до 4,49% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 5 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 6 б.п. - до 4,6% годовых.