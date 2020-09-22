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Великобритания примет новые меры для борьбы с COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Места общественного питания в Великобритании, начиная с четверга, должны будут закрываться за два часа до полуночи, говорится в заявлении британского премьера Бориса Джонсона по части дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Никто не преуменьшает те проблемы, с которыми столкнутся частные лица и предприниматели с введением новых мер. Мы знаем, это будет нелегко, но мы должны предпринять дальнейшие действия, чтобы взять под контроль всплеск случаев вируса и защитить Национальную службу здравоохранения", – говорится в заявлении Джонсона, выдержки из которого публикует его офис.

Кроме того, сообщает The Guardian, полиция сможет выписывать штрафы в размере 1 тыс. фунтов стерлингов, а также производить задержания в случае нарушения социальной дистанции в 2 метра в пабах и ресторанах.

Ожидается, что во вторник Джонсон выступит с обращением к нации, в котором изложит новые меры.

Ранее главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что властям страны нужно серьезно отнестись к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 в следующие шесть месяцев из-за стремительного распространения инфекции.

"Нам следует рассматривать (пандемию - ИФ) как шестимесячную проблему, с которой нужно справиться коллективно", – сказал Уитти на брифинге.

"Если мы будем делать слишком мало, этот вирус может выйти из-под контроля", – добавил он, отметив, что пандемия может "нанести ущерб экономике".

В понедельник правительство Уэльса объявило о введение карантина в городах Бриджент, Мертил-Тидфил, Нью-Порт, Блайнай Гвент из-за всплеска случаев заражения COVID-19. Ограничения вступят в силу во вторник в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве).

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом введут в ближайшие дни и в Шотландии, заявила в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен.

18 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна COVID-19.

"Сейчас мы сталкиваемся со второй волной. (...) Я боюсь, что это абсолютно неизбежно - мы столкнемся с этим в нашей стране", – заявил Джонсон.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 401 122 случая заболевания COVID-19, скончались 41 877 человек.

Великобритания коронавирус COVID-19

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