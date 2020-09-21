"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" заказало дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. По итогам торгов "Нафтогазу" распределены мощности на входе и на выходе ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома".

"Такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины". Услуги будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", - отмечается в сообщении.

"Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос как "Газпрома", так и других пользователей в части услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина (. . .) и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", - отметил первый замглавы НАК Сергей Перелома.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м в год. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но согласно неофициально обнародованному в интернете соглашению между НАК и "Газпромом", стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае если "Газпром" хочет транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он должен подать заявку "Нафтогазу", который дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, утвержденными украинским регулятором. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".

Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного газа через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.