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Volkswagen собрался продать бренд Bugatti

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) ведет переговоры о возможной продаже бренда люксовых спортивных автомобилей Bugatti хорватской Rimac Automobili, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Обсуждения находятся на начальном этапе и нет никакой уверенности в том, что они в итоге приведут к соглашению. Однако Volkswagen, по-видимому, хочет избавитьcя от бренда и с большим уважением относится к компании Rimac и ее основателю Мате Римацу, отметил собеседник издания.

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Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных компонентов для электромобилей и гибридов, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac значатся входящий в группу Volkswagen Porsche, которому принадлежит 15,5% Rimac, а также Aston Martin, Pininfarina и Koenigsegg.

Переговоры о продаже Rimac бренда Bugatti свидетельствуют о том, что Volkswagen возобновила проведение оценки своего портфеля, которое началось в связи с "дизельным скандалом" и может привести к дальнейшей передаче активов по мере того, как компания адаптируется к технологическим преобразованиям, затрагивающим автомобильной сектор во всем мире, отмечает WSJ.

Акции Volkswagen прибавляют в цене 1,7% на торгах во вторник. Их стоимость с начала текущего года упала на 15,9%.

Volkswagen Bugatti Rimac Automobili

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