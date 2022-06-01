Хорватский производитель спортивных электрокаров Rimac оценен в 2 млрд евро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Хорватский производитель спортивных электромобилей Rimac привлек 500 млн евро в ходе очередного инвестраунда, получив оценку более чем в 2 млрд евро.

Компания планирует направить инвестиции на развитие бизнеса в сфере самоуправляемых автомобилей, которым она занималась в последние три года, заявилFinancial Times основатель Rimac Мате Римац.

По его словам, компания, вероятно, не сможет представить рынку свои разработки в этой сфере в течение еще пяти лет, однако, в конечном итоге, этот бизнес будет "более крупным по сравнению с тем, что мы делали ранее".

Среди новых инвесторов, принявших участие в последнем раунде финансирования Rimac, - японская Softbank и подразделение в сфере управления активами американского банка Goldman Sachs Group Inc.

Porsche, являющаяся одним из первых инвесторов хорватской компании, приняла участие в инвестраунде, чтобы сохранить за собой прежнюю долю в Rimac, а итальянская инвесткомпания Investindustrial свою долю увеличила свою.

Следующим шагом компании может стать IPO, хотя она не спешит с этим, сказал Римац.

Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве электромобилей, а также высокотехнологичных компонентов для них, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac - Porsche, Aston Martin, Hyundai, Kia, Pininfarina и Koenigsegg.

За последние годы она выросла в одного из самых востребованных поставщиков технологий для автомобильного сектора. Первой моделью компании стал спортивный электромобиль Concept One, продававшийся за 1,2 млн евро, а летом этого года Rimac начнет поставки второй модели - Nevera - стоимостью 2 млн евро.

В прошлом году Rimac получила контроль над брендом Bugatti, создав СП Bugatti Rimac, которое возглавил Римац. В этом году компания планирует завершить строительство нового кампуса в Хорватии, который станет штаб-квартирой Bugatti Rimac.