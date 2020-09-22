Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

Exxon Neftegaz согласовал доступ "Роснефти" к прокачке через мощности "Сахалина-1"

Exxon Neftegaz согласовал доступ "Роснефти" к прокачке через мощности "Сахалина-1"
Фото: Reuters

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о транспортировке нефти, добытой "дочкой" "Роснефти" - "РН-Сахалинморнефтегаз", через незадействованные мощности проекта "Сахалин-1" принципиально решен, сторонам осталось согласовать вопросы технического характера.

"Роснефть" планирует использовать трубопровод проекта "Сахалин-1", где ей принадлежит доля в 20%, вместо выведенного из эксплуатации нефтепровода Оха - Комсомольск-на-Амуре для транспортировки нефти с острова на материк. В августе оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz сообщил, что получил соответствующий запрос "Роснефти".

На данный момент идет работа уже над техническими нюансами, сообщил "Интерфаксу" президент Exxon Mobil Russia, председатель совета директоров Exxon Neftegaz Limited Глен Уоллер.

"Все согласовано. Не будет проблем с доступом, будем качать нефть "Сахалинморнефтегаза" через нашу инфраструктуру. Сейчас прорабатываем технические вопросы", - сказал он.

Трубопровод "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре был перекрыт в июле после нефтеразлива близ Хабаровска на площади 0,04 га. Вскоре компания объявила, что из-за сделки ОПЕК+ временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", который и эксплуатировал данный трубопровод. Уже в июле, по данным "Интерфакса", сахалинская "дочка" "Роснефти", добывавшая 1,5 млн тонн нефти в год, полностью остановила добычу нефти на своих участках.

"Роснефть" поясняла, что временное ограничение добычи будет использовано для реализации крупного инфраструктурного проекта транспортировки добываемой на Сахалине нефти - строительства нового трубопровода. В частности, НК планирует использовать трубопровод проекта "Сахалин-1", где ей принадлежит доля в 20%. Для этого необходимо на северо-востоке острова построить промысловый нефтепровод НПС Сабо - УПН Даги, модернизировать НПС Тунгор и возвести приемо-сдаточный пункт "Сахалин-1". По словам руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, снижение нефтедобычи "Роснефти" на Сахалине продлится 1,5-2 года.

Участниками проекта "Сахалин-1", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, являются Exxon Neftegas Limited (30%, является оператором проекта), НК "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и Sodeco (30%).

Роснефть Сахалинморнефтегаз Exxon Neftegaz

Новости по теме

Новости

Законопроект о повышении НДПИ на металлы и удобрения принят в I чтении

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Мантуров сообщил, что после пива могут начать маркировку крепкого алкоголя

Мантуров сообщил, что после пива могут начать маркировку крепкого алкоголя

Доходы от прогрессивного НДФЛ поступят в бюджет не раньше 2022 года

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

Мы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. Обобщение

Мы полюбить тебя заставим - добровольно-принудительный переход на НДД в нефтянке. Обобщение

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за пять месяцев отката

Нефть резко подешевела на новостях о восстановлении добычи в Ливии

Нефть резко подешевела на новостях о восстановлении добычи в Ливии

Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования

Акции HSBC рухнули до минимума за 25 лет на фоне расследования

Рубль дешевеет к доллару и евро из-за выхода инвесторов из рисковых активов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');