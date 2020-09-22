Exxon Neftegaz согласовал доступ "Роснефти" к прокачке через мощности "Сахалина-1"

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о транспортировке нефти, добытой "дочкой" "Роснефти" - "РН-Сахалинморнефтегаз", через незадействованные мощности проекта "Сахалин-1" принципиально решен, сторонам осталось согласовать вопросы технического характера.

"Роснефть" планирует использовать трубопровод проекта "Сахалин-1", где ей принадлежит доля в 20%, вместо выведенного из эксплуатации нефтепровода Оха - Комсомольск-на-Амуре для транспортировки нефти с острова на материк. В августе оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz сообщил, что получил соответствующий запрос "Роснефти".

На данный момент идет работа уже над техническими нюансами, сообщил "Интерфаксу" президент Exxon Mobil Russia, председатель совета директоров Exxon Neftegaz Limited Глен Уоллер.

"Все согласовано. Не будет проблем с доступом, будем качать нефть "Сахалинморнефтегаза" через нашу инфраструктуру. Сейчас прорабатываем технические вопросы", - сказал он.

Трубопровод "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре был перекрыт в июле после нефтеразлива близ Хабаровска на площади 0,04 га. Вскоре компания объявила, что из-за сделки ОПЕК+ временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", который и эксплуатировал данный трубопровод. Уже в июле, по данным "Интерфакса", сахалинская "дочка" "Роснефти", добывавшая 1,5 млн тонн нефти в год, полностью остановила добычу нефти на своих участках.

"Роснефть" поясняла, что временное ограничение добычи будет использовано для реализации крупного инфраструктурного проекта транспортировки добываемой на Сахалине нефти - строительства нового трубопровода. В частности, НК планирует использовать трубопровод проекта "Сахалин-1", где ей принадлежит доля в 20%. Для этого необходимо на северо-востоке острова построить промысловый нефтепровод НПС Сабо - УПН Даги, модернизировать НПС Тунгор и возвести приемо-сдаточный пункт "Сахалин-1". По словам руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, снижение нефтедобычи "Роснефти" на Сахалине продлится 1,5-2 года.

Участниками проекта "Сахалин-1", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, являются Exxon Neftegas Limited (30%, является оператором проекта), НК "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и Sodeco (30%).