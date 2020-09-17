Авария на хабаровском нефтепроводе "Роснефти" произошла из-за коррозии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сахалинское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин аварии 13 июля на участке нефтепровода Оха - Комсомольск-на-Амуре ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (входит в "Роснефть"), в результате которой произошел выход нефти на поверхность с утечкой в ручьи Безымянный и Голый, а также в озеро Голое.

Расследование показало, что основной причиной аварии стала коррозия металла нефтепровода. По его результатам разработан комплекс мер по предотвращению аналогичных происшествий, отметило ведомство.

Транспортировка нефти по трубопроводу остановлена.

Служба отмечает, что в отношении юридического лица и должностных лиц будут применены административные меры по частям 1 и 3 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ предусматривает штраф для должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до года, штраф для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. руб. или административную приостановку работы до 90 суток. Частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет, для юридических лиц штраф составляет от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административную приостановку работы на срок до 90 суток.

В июле из-за отказа оборудования на трубопроводе "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре, построенном в 1974 году, на площади 0,04 га разлилась нефть. Экологи опасались, что нефтепродукты попадут в реку Амур, но "Роснефть" заявляла, что трубопровод был оперативно перекрыт, а разлив локализован. Компания объявила, что из-за сделки ОПЕК+ временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", который и эксплуатировал этот трубопровод. Уже в июле, по данным "Интерфакса", сахалинская "дочка" "Роснефти", добывавшая 1,5 млн тонн нефти в год, полностью остановила добычу нефти на своих участках.

"Роснефть" поясняла, что временное ограничение добычи будет использовано для реализации крупного проекта транспортировки добываемой на Сахалине нефти - строительства нового трубопровода. В частности, НК планирует использовать трубопровод проекта "Сахалин-1", где ей принадлежит доля в 20%. Для этого необходимо на северо-востоке острова построить промысловый нефтепровод НПС Сабо - УПН Даги, модернизировать НПС Тунгор и возвести приемо-сдаточный пункт "Сахалин-1". По словам руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, снижение нефтедобычи "Роснефти" на Сахалине продлится полтора-два года.