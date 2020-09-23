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Сбербанк создаст сервис аудиостриминга на базе компании "Звук"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России создает сервис аудиостриминга "СберЗвук" на базе компании "Звук", говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании "Звук". Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичёв, который руководил "Звуком" с 2014 по 2017 год", - поясняется в сообщении.

Сервис объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

"Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со Сбербанк ID (система идентификации клиентов). В ближайшее время планируется завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay.

Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка. В сообщении кредитной организации в логотипе "СберЗвук" уже использована новая часть со словом "Сбер" с зеленым, синим и желтым цветом. Новый логотип экосистемы Сбербанка планируется представить позднее.

"В России – более 64 млн онлайн-слушателей музыки, а половина пользователей музыкальных сервисов слушает музыку больше одного часа в день. Инвестиции в развитие "Звука" полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка: благодаря им мы усиливаем наше предложение клиентам на рынке развлечений", - отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Звук" на данный момент принадлежит компании "Мьюзик технолоджиз лимитед", зарегистрированной в Ирландии.

Сбербанк

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