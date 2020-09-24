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Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Банк оценивает затраты на внедрение бренда в 2,5 млрд рублей за 5-6 лет

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"
Председатель Сбербанка России Герман Греф
Кадр из онлайн-трансляции продуктовой конференции Сбера

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.

"Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности, на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет", - говорится в пресс-релизе банка по поводу нового бренда.

Ранее бренд "Сбер" уже начал использоваться для ряда информационных материалов банка.

"Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как "СберМаркет", "СберКлауд", "СберАвто", "СберЗдоровье", "СберЛогистика", "СберФуд" и был тепло встречен клиентами", - отмечается в сообщении.

Банк также сменил свой классический логотип на логотип с зеленым, желтым и синим цветом и галочкой в круге. На презентации Греф сообщил, что эти символы означают фокус на целеустремленности и на человеке.

О планах по возможному переходу на бренд "Сбер" глава кредитной организации Герман Греф сообщил в 2018 году. Тогда топ-менеджер сообщил, что в финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону, но бренд "Сбер" может использоваться в экосистеме.

Сбербанк Герман Греф

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