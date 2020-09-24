Цены на нефть перешли к умеренному росту

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали умеренно повышаться в ходе торгов в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени в четверг составила $41,89 за баррель, что на $0,12 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40 за баррель, что на $0,07 (0,18%) выше уровня предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели на фоне опасений из-за введения в некоторых странах, включая Великобританию и Францию, новых мер для сдерживания распространения коронавируса.

"Рынок продолжает беспокоиться о перспективах спроса на фоне нового скачка случаев COVID-19. Это подтверждается в Европе, где рост числа заболевших, по всей видимости, приводит к снижению поездок", - говорят аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, на нефтяные цены оказывало влияние укрепление доллара, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.