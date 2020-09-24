Сбербанк на фоне пандемии переведет 50% сотрудников на удаленку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России на фоне эпидемиологической обстановки переводит 50% сотрудников на удаленную работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", - сказали в пресс-службе.

Ранее Сбербанк объявил, что с 1 сентября в дистанционном формате работали 30% сотрудников.

"Не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля", - отметили в пресс-службе банка.

Ранее пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что все крупные предприятия столицы получат письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы.

Представитель мэрии говорил "Интерфаксу", что письма направят в 5 тыс. компаний. До этого РБК сообщило, что такие уведомления адресованы, в частности, Сбербанку, "Яндексу" и "Ростеху".

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.