Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:51Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Сбербанк на фоне пандемии переведет 50% сотрудников на удаленку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России на фоне эпидемиологической обстановки переводит 50% сотрудников на удаленную работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", - сказали в пресс-службе.

МоскваСобянин попросил московские компании вернуть сотрудников на удаленкуСобянин попросил московские компании вернуть сотрудников на удаленкуЧитать подробнее

Ранее Сбербанк объявил, что с 1 сентября в дистанционном формате работали 30% сотрудников.

"Не все сотрудники смогут выполнять свою работу дистанционно. Те, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля", - отметили в пресс-службе банка.

Ранее пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что все крупные предприятия столицы получат письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы.

Представитель мэрии говорил "Интерфаксу", что письма направят в 5 тыс. компаний. До этого РБК сообщило, что такие уведомления адресованы, в частности, Сбербанку, "Яндексу" и "Ростеху".

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

Сбербанк коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Часть "Перекрестков" и "Магнолий" закрыли в Москве за неношение масок

Законопроект о новом расчете МРОТ внесут в Госдуму на этой неделе

Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань

Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань

РФПИ подтвердил интерес к IPO "Совкомфлота"

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

HeadHunter получил листинг на "МосБирже"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Brent подешевела до $41,36 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');