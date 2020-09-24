Собянин попросил московские компании вернуть сотрудников на удаленку

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Все крупные предприятия столицы получат письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг.

Письма рекомендательного характера подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметил представитель пресс-службы.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

По последним данным, в столице зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся достигло 5 115 человек, выздоровели 241 656 пациентов.

В четверг, 24 сентября, суточный прирост новых случаев заражения в столице составил 1050, впервые с июня показатель превысил тысячу человек. В Подмосковье 205 новых случаев.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.