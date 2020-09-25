Антиковидные практики в нефтянке - обошлись недорого, оптимизировались быстро. Обзор

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Страна ждет второй волны коронавируса, и пока компании перезапускают "удаленку", есть время подвести некоторые итоги волны первой. Оценки влияния на бюджет и население ежедневно звучат с экранов телевизоров, а вот в реальной экономике процессы "переваривания вируса" еще до конца не обозначены - для каждой отрасли свои последствия пандемии.

Нефтянка получила сильнейший удар из-за падения спроса на нефть, об этом уже многое написано. А как нефтяные компании адаптировали затраты на противопандемические меры, и стали ли они вызовом для инвестиций? После того, как пришло понимание, как жить и работать в новых условиях, логично обозначился вопрос "сколько это стоит?" Затраты компаний на множество антиковидных мероприятий поначалу вызывали испуг. Особенно в условиях дефицита средств индивидуальной защиты и антисептиков в первые недели, а также долгих вахт и незапланированных выплат в первые месяцы.

Сейчас повседневностью стали постоянные тесты на коронавирус, обеспечение буферных зон для изоляции вахтовиков, необходимость поддерживать социальную сферу в непростое время. Когда все "вошли в режим", оказалось, что экономия от удаленной работы тоже немалая. И что в итоге она может в значительной мере перекрыть неожиданно возникшие расходы из-за COVID-19, а в целом затраты на антиковидные меры внутри компаний вполне посильны, сходятся во мнении собеседники "Интерфакса" в нефтяной отрасли.

Счет на миллиарды

"Роснефть" в своем полугодовом отчете сообщила, что в первой половине 2020 года понесла из-за пандемии дополнительные расходы в сумме 2 млрд руб. "Эти расходы связаны в основном с проведением карантинных мероприятий, включая выплаты на проведение обследования персонала, дополнительную поддержку медицинских учреждений, дезинфекцию помещений, закупку дополнительных материалов и средств защиты для обслуживающего персонала", - поясняет НК.

Согласно сообщению компании, в "Роснефти" действует единая система реагирования на угрозу пандемии. По состоянию на конец июня закуплено более 16 млн единиц средств индивидуальной защиты, 4,1 млн л дезинфектанта, более 600 тыс. л средств для дезинфекции рук.

НК производит на своих мощностях и реализует на внутренний рынок продукцию, ориентированную на борьбу с коронавирусом. В частности, выпускаются этиловый спирт и ацетон (вторичный антисептик), являющиеся компонентами для производства антисептических средств. "С начала пандемии в России было реализовано 21,7 тыс. тонн ацетона и 2,1 тыс. тонн этилового спирта", - уточняет компания.

В "Роснефти" не стали комментировать, каким образом удалось "перекрывать" эти незапланированные пандемические затраты.

Крупнейший нефтехимический холдинг "СИБУР" также приводит цифру в 2 млрд рублей в качестве затрат на актиковидные действия - эти затраты суммированы уже по данным на текущий момент.

"Затраты компании на профилактику коронавирусной инфекции к настоящему времени составили более 2 млрд рублей. Для своевременной реакции на происходящие события, контроля ситуации и предотвращения распространения коронавируса в СИБУРе еще весной был создан оперативный штаб. Мы продолжаем смотреть на обстоятельства с разных ракурсов, не упускать из виду ни одного потенциального фактора влияния, поэтому в штаб входят руководители компании и ключевые менеджеры разных профилей. По аналогичной структуре созданы региональные штабы по всей географии СИБУРа", - сказал представитель компании.

Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить, добавил он: "Мы не только следуем рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ, но и ввели дополнительные превентивные меры. Нефтехимическая индустрия - это в основном непрерывное производство, обеспечивающее продукцией многие стратегически важные отрасли. Работники предприятий, обеспечивающие непрерывный технологически процесс и работающие по сменам, продолжают работать с повышенными требованиями к личной гигиене, в обязательном порядке осуществляется контроль здоровья. Закуплены дополнительные дезинфицирующие средства и устройства по очистке воздуха".

Сэкономили на конференциях

"Газпром нефть" в марте запустила корпоративную программу "Антивирус". "Мероприятия программы обеспечены финансированием в результате оптимизации расходов компании, напрямую не связанных с ее операционной деятельностью. Затраты на реализацию программы компенсированы экономией в результате отказа компании (в силу ограничений в связи пандемией) от участия в очных публичных деловых мероприятиях, сокращением затрат на офисную и административную поддержку в связи с переходом части сотрудников на удаленную работу, экономией на командировках и различных накладных расходах", - подчеркнули в "Газпром нефти".

Цель программы "Антивирус" - безопасность работы на производственных площадках и в офисах "Газпром нефти", сопоставимая со степенью защиты на самоизоляции сотрудников в домашних условиях. Здесь компания смогла развернуться на поле цифровых технологий. Так, выход сотрудников на производственные площадки и в офисы осуществляется по цифровым пропускам через созданное в компании мобильное приложение "Градусник". Программа блокирует доступ на объекты работников с признаками заболевания или при отсутствии у них отрицательного теста на COVID-19.

На производствах применяются протоколы безопасности, призванные минимизировать проникновение вируса на объекты. На предприятиях нефтедобычи создано 122 чистых терминала, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. На заводах сформированы резервные смены, работники которых нигде не пересекаются, но могут дублировать функционал друг друга в случае ухода одной из команд на карантин. На НПЗ тепловизоры на проходных интегрированы в электронную систему контроля доступа.

Выгода в договорах

Своим антиковидным опытом на международной конференции "Освоение шельфа России и СНГ" поделился начальник управления по морскому бурению департамента скважинных технологий и супервайзинга "НОВАТЭКа" Николай Вовк. По его словам, с особыми сложностями в период пандемии компания столкнулась при реализации зарубежных проектов.

Например, после закрытия границ и прекращения авиасообщения "НОВАТЭКу" приходилось брать у правительства Ливана разрешение на въезд людей пофамильно, и с учетом особенностей местной бюрократии это оказалось очень сложной процедурой. Другим испытанием стала организация чартерных рейсов за пределами РФ для перевозки сотрудников. "И еще один момент, на чартерный борт приходилось брать не только медика, но и психолога. Некоторые сотрудники впервые так долго на вахте работали, до 50-60 дней. И если российский вахтовик в основном выдерживал это испытание стойко, то иностранцы по-другому ситуацию оценивали, там своя специфика кадровой политики", - рассказывал Вовк.

Еще один зарубежный проект "НОВАТЭКа" - в Черногории в самый острый пик пандемии находился на подготовительном этапе. "И у нас получилось изменить условия договоров с подрядчиками. В эти договоры мы включили оговорки по COVID, некоторые отлагательные условия. В одном договоре даже сделали привязку к курсу стоимости нефти. Это нам позволило достаточно сильно снизить плановые затраты", - сказал он.

Риски со стороны подрядных организаций в период пандемии отмечали многие собеседники агентства. Рассказывали, что изначально подрядчики пренебрегали или формально относились к обсервации, из-за чего возникали очаги заболеваний. Приходилось с каждым подрядчиком отдельно разговаривать, объяснять, насколько все серьезно.

Крупные компании, столкнувшись со случаями массовых заражений на объектах (или насмотревшись на такие случаи у конкурентов), научились четко соблюдать актиковидные мероприятия. Все стараются по максимуму исключить появление новых очагов коронавируса - такие случаи порождают репутационные риски, а это уже совсем другие деньги.