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Медведев анонсировал скорое заседание комиссии по защите от новых инфекций

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что скоро проведет первое заседание новой межведомственной комиссии Совета по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Он сказал это президенту РАН Александру Сергееву. Тот включен в состав комиссии.

Пандемия коронавируса

"Инфекции постоянно находились рядом с человеком. Сейчас мир борется с так называемой новой коронавирусной инфекцией. Понятно, что возможны и другие проблемы такого порядка, и в этом плане мы как страна должны к этому готовиться. Имею в виду и медицинское направление, и целый ряд научных изысканий, которые связаны с определением всего того, что влекут такие инфекции, а также их сопровождение, возможности конструирования вакцин, которые являются эффективными, и так далее", - сказал Медведев.

Уже началась подготовка предложений, которые комиссия сможет обсудить на первом заседании, добавил он. Медведев отметил, что готов обсуждать борьбу с новыми инфекциями не только в рамках комиссии, но и с учеными РАН.

"Еще раз подчеркиваю, речь не идет только о противодействии новой коронавирусной инфекции, тому, что называется COVID-19. Речь идет именно о том, что человечество столкнулось с глобальным вызовом, и ответ на этот глобальный вызов могут дать только консолидированные действия всех стран, опирающиеся на научные достижения. В этом плане мне кажется исключительно важным участие в этой комиссии, в этой работе Российской академии наук", - сказал зампред Совбеза.

Сергеев поблагодарил Медведева за то, что его включили в состав комиссии.

Президент Владимир Путин 12 октября создал межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Он назначил Медведева руководителем комиссии.

В ее состав вошли министр здравоохранения, министр науки и высшего образования, министр промышленности и торговли, заместители главы МЧС и Минобороны, президент Российской академии наук, мэр Москвы, руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФМБА России, заместитель директора СВР России и другие.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Совбез Коронавирус Дмитрий Медведев Владимир Путин РАН Александр Сергеев СВР ФМБА Минобороны

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