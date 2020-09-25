АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через Банк России обратилось в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики (FMA) за информацией и документами, связанными с приобретением через RaiffeisenBank International AG облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,93 млрд руб., принадлежавших обанкротившемуся банку "Интеркоммерц", сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

Проблемы в банке вскрылись в январе 2016 года, когда ЦБ ввел туда представителей временной администрации. Через месяц регулятор отозвал у "Интеркоммерца" лицензию, а в апреле Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом при отрицательном капитале в 65,1 млрд руб., конкурсным управляющим было назначено АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что за месяц до введения временной администрации руководство "Интеркоммерца" провело сомнительные сделки с тремя выпусками ОФЗ.

24 декабря 2015 года на тот момент возглавлявший "Интеркоммерц" Александр Бугаевский заключил с ОАО "Рай, Ман энд Гор" (РМГ) депозитарный договор и привлек в качестве попечителя счета ООО "Фин-трейд". Сразу после открытия в РМГ счета депо "Интеркоммерц" перевел туда свои ОФЗ. Затем начался форсированный вывод этих активов - между 29 декабря 2015 года и 20 января 2016 года Бугаевский подписал серию договоров, по которым эти бумаги покупало ООО "Премиум-инвест".

Условия договоров устанавливали, что продавец обеспечивает перерегистрацию бумаг спустя три рабочих дня после их оплаты. Но когда временная администрация "Интеркоммерца" начала разбирательство по поводу этих сделок, то обнаружила, что оплаты не было: внутрибанковские проводки были оформлены, но на счете продавца денег не было (оборот по нему за все время составил всего 103 тыс. руб.), а счет, указанный в качестве счета покупателя, вообще был закрытым.

Тем не менее, РМГ на основании указаний попечителя счета, "Фин-трейда", перевело ОФЗ "Интеркоммерца" на счет депо в российской "дочке" RaiffeisenBank International AG - АО "Райффайзенбанк". Последнее снятие, согласно сводному отчету об операциях депонента, было осуществлено 21 января 2016 года ("Интерфакс" ознакомился с документом).

"По российскому законодательству перевод депозитарием ценных бумаг по поручению своего клиента возможен без подтверждения оплаты. Указанные договоры купли-продажи в банке отсутствуют", - указали в АСВ.

Для получения информации о конечном счете депо, куда были зачислены ценные бумаги, конкурсный управляющий направил соответствующие запросы, по итогам рассмотрения которых было установлено, что таким конечным счетом является счет депо номинального держателя RaiffeisenBank International AG, штаб-квартира которого расположена в Вене, в международной депозитарно-клиринговой системе Clearstream Banking S.A. Райффайзенбанк отказался от комментариев.

В связи с этим конкурсный управляющий через Банк России обратился в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики для получения информации и документов, связанных с приобретением у банка облигаций федерального займа.

Заявление о признании сделок недействительными от АСВ поступило в суд 15 июня 2016 года. Спустя три года, 14 июня 2019 года, суд вынес решение - признать сделки по продаже ОФЗ недействительными. К этому моменту все бумаги были погашены - 11 мая 2016 года, 27 декабря 2017 года и 15 марта 2018 года.

Арбитражный суд Москвы, вынося решение, исходил из того, что погашение состоялось, поэтому не стал возвращать бумаги в конкурсную массу, а взыскал с "Премиум-инвеста" в пользу "Интеркоммерца" 8,086 млрд руб. с учетом накопленного купонного дохода. Решение о взыскании обосновано исключительно теми доказательствами, которые были собраны еще временной администрацией "Интеркоммерца": покупатель не располагал денежными средствами, платежные документы были фиктивными, а банк, принимая фиктивную оплату на закрытый расчетный счет, не мог не знать о противоправности своих действий.