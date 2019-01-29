АСВ потребовало в суде с бывших топ-менеджеров банка "Интеркоммерц" 79,5 млрд рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка "Интеркоммерц" на сумму 79,5 млрд рублей, говорится в материалах на сайте АСВ, выступающего конкурсным управляющим кредитной организации.

В числе ответчиков названы бывший председатель правления "Интеркоммерца" Александр Бугаевский, обвиняемый правоохранительными органами РФ в мошенничестве, и три его заместителя.

В ходе конкурсного производства установлено, что топ-менеджеры совершали действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, списанию средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило банку ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов.

АСВ сообщило, что будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка.

Бугаевский, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, был объявлен в международный розыск, а в прошлом году задержан властями Чехии. По данным СМИ, Генпрокуратура РФ в феврале 2018 года направила в министерство юстиции Чешской Республики запрос о выдаче Бугаевского в Россию.

ЦБ отозвал лицензию у "Интеркоммерца" в феврале 2016 года. Регулятор сообщил, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств банка. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Страховая ответственность АСВ перед вкладчиками "Интеркоммерца" оценивалась в 64,3 млрд рублей, на тот момент это было рекордом по выплатам, который позднее перекрыл банк "Югра".