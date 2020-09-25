Аналитики ждут присоединение БМ-банка к "Возрождению" в июне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Присоединение банка "Возрождение" к БМ-банку намечено на июнь 2021 года, следует из сообщения аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА".

Сейчас 100% голосующих акций банка "Возрождение" принадлежат ВТБ. Предполагалось, что кредитная организация будет присоединена к другой "дочке" ВТБ - БМ-банку в первой половине 2020 года, но этого до сих пор не произошло.

"Эксперт РА" 25 сентября подтвердил рейтинг кредитоспособности "Возрождению" на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом.

"Приемлемые рыночные позиции отражают ограниченные текущие конкурентные позиции банка в масштабах банковского сектора в сочетании с высоким уровнем диверсификации бизнеса. Вместе с тем, агентство обращает внимание на то, что планируемое присоединение банка к АО "БМ-Банк" (на 100% принадлежит Банку ВТБ (ПАО)) в июне 2021 года приведет к сокращению клиентской базы в связи с изменением фокуса развития кредитной организации и, как следствие, окажет давление на динамику объемов бизнеса и на оценку конкурентных позиций банка", - говорится в пресс-релизе "Эксперт РА".

ВТБ, который приобрел "Возрождение" в 2018 году, несколько раз менял планы в отношении банка. Сначала он планировал интегрировать "Возрождение", затем рассматривал вариант его продажи Почта банку (совместный банк ВТБ и "Почты России"), однако в итоге остановился на варианте присоединения "Возрождения" к санируемому БМ-банку.

До 2018 года банк "Возрождение" контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми через Promsvyaz Capital B.V. Братья Ананьевы выставили банк на продажу по предписанию ЦБ после решения о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка.