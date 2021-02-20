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Набсовет ВТБ одобрил условия присоединения "Возрождения" к БМ-банку

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ запустил юридические процедуры по интеграции дочерних банков на базе санируемого БМ-банка, утвердив детали присоединения "Возрождения" и покупку миноритарного пакета Саровбизнесбанка. Это говорится в материалах "Возрождения".

Акционеры банка "Возрождение" на внеочередном собрании 6 апреля рассмотрят вопрос о присоединении кредитной организации к БМ-банку.

ВТБ планировал присоединить три дочерних банка - "Возрождение", Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк - к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на свою платформу. Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ.

20 февраля набсовет ВТБ утвердил условия реорганизации "Возрождения".

Обыкновенные и привилегированные акции "Возрождения" номиналом 10 рублей будут конвертированы в дополнительные обыкновенные акции БМ-банка номинальной стоимостью 100 рублей. Для этого ВТБ увеличит уставный капитал БМ-банка на 1,63 млрд рублей.

После завершения реорганизации ВТБ прекратит участие в "Возрождении" и будет владеть не менее 99,28% обыкновенных акций БМ-банка.

Сейчас ВТБ владеет 95,3% акций "Возрождения" (100% голосующих акций), еще 4,7% привилегированных акций банка находятся в собственности миноритариев.

Набсовет ВТБ также одобрил сделку по покупке 15% акций Саровбизнесбанка, в котором госбанку уже принадлежит 83,4%. Ещё 14,1% акций банка у кипрской Belenfield Investments. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк столкнулся со сложностями при интеграции Саровбизнесбанка из-за ареста миноритарного пакета акций в рамках уголовного дела. По состоянию на начало 2019 года офшором Belenfield Investments владел Демьян Москвин, проходивший фигурантом в рамках "дела Гайзера".

Перевод большинства клиентов трех банков в ВТБ будет завершен еще до юридического оформления присоединения, в ближайшее время активная клиентская база интегрируемых банков полностью будет обслуживаться в ВТБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госбанка.

Чистый эффект экономии от интеграции составит порядка 2 млрд рублей в 2021 году и около 5 млрд рублей в 2022 году.

"В настоящее время банк ВТБ реализует юридически необходимые шаги по интеграции банка "Возрождение". Принято решение о запуске процедуры его присоединения к АО "БМ-Банк". Помимо указанного решения наблюдательный совет ВТБ также одобрил в целях консолидации публичную оферту по пакету акций Саровбизнесбанка, который сохраняется у миноритарных акционеров", - заявили в ВТБ.

ВТБ Возрождение БМ-банк Саровбизнесбанк Belenfield Investments Андрей Костин Демьян Москвин

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