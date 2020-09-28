Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро развернулись вверх после небольшого снижения на открытии торгов и уверенно растут на Московской бирже утром в понедельник. При этом курс доллара поднимался в моменте до 79 рублей, евро торгуется недалеко от отметки 92 рублей.

Курс доллара в 10:21 составил 78,96 руб., поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 91,82 руб. - плюс 89 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 81,3 копейки - до 84,75 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием санкционных рисков на опасениях того, что постпреды стран ЕС в понедельник могут согласовать расширение санкций против РФ.

Как ранее допустил источник в институтах ЕС, отвечая на вопрос "Интерфакса", комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) может дать в понедельник "зеленый свет" расширению санкционного списка лиц и организаций за подрыв суверенитета и независимости Украины.

На прошлой неделе журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере о вероятности принятия в ближайшее время санкций ЕС "в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году".

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректировался вверх к доллару и евро на старте торгов после сильного падения на прошлой неделе благодаря росту интереса инвесторов к риску. Оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия нового пакета стимулирующих мер в США, кроме того, поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под завершающе налоговые выплаты сентября.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу возобновили переговоры относительно следующей программы поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Пелоси позднее заявила, что считает возможным принятие Конгрессом новой программы мер поддержки экономики, несмотря на то, что предыдущие переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Цены на нефть опускаются в понедельник утром на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,83% - до $41,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,94% - до $39,87 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные емкости в расчете на дальнейший рост добычи.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США.

Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.