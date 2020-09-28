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Кудрин спрогнозировал "санкционное покусывание" из-за Навального

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не ждет, что Запад введет против России какие-либо существенные санкции из-за Алексея Навального. По его прогнозу, скорее будет выбрано "своего рода покусывание", как это происходило в последнее время. Он сказал об этом RT.

Навальный попал в больницу

Его спросили, могут ли в этой ситуации Евросоюз или США ввести серьезные ограничения, например, против проекта "Северный поток 2".

"Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции, - сказал чиновник. - То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание — так же, как это было последнее время. Ведь в конечном счете от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнеры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, скажем так, какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить".

Кудрин не считает, что у России выработался иммунитет. По его мнению, каждая новая ограничительная мера будет негативно сказываться на российской экономике. Однако к уже наложенным санкциям страна приспособилась, отметил он.

"Поначалу их отрицательное влияние было сильнее, но потом оно практически минимизировалось. Бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, правительство стало по-другому реагировать и поддерживать какие-то отрасли. В этом смысле мы научились работать и жить в этих условиях", - считает глава Счетной палаты.

Страны Запада требуют от Москвы разъяснений того, что случилось с Алексеем Навальным 20 августа на территории России, и призывают провести расследование. Правительство Германии ранее заявляло, что военные эксперты нашли в организме Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не исключает, что случившееся может сказаться на судьбе "Северного потока 2".

Хроника 20 августа – 28 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия Евросоюз США Северный поток 2 Алексей Кудрин Счетная палата

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