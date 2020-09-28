Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:23Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Натуральный каучук подорожал до максимума более чем за год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на натуральный каучук подскочили выше 220 иен (текущий курс - 105,43 иены/$1) за килограмм, что является максимальным уровнем с июля 2019 года.

Этому способствуют повышение спроса на защитные резиновые перчатки из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также ограниченные поставки, сообщает Trading Economics.

Дополнительную поддержку ценам оказывает оптимизм в отношении восстановления экономики Китая и ожидания того, что нехватка рабочей силы в Таиланде из-за пандемии может негативно сказаться на поставках.

С другой стороны, спрос на каучук со стороны автомобильной отрасли, как ожидается, будет оставаться сдержанным из-за экономического кризиса и ослабления спроса на машины на фоне пандемии.

Цена каучука в апреле этого года опускалась до рекордно низкого уровня в 129 иен за килограмм после того, как в нескольких странах были введены строгие ограничительные меры.

International Tripartite Rubber Council, в который входят Таиланд, Индонезия и Малайзия, прогнозирует сокращение производства каучука до конца текущего года и в 2021 году. В основном это обусловлено неустойчивыми погодными условиями, снижением активности сбора урожая из-за пандемии и болезней растений.

Основные торги фьючерсами на каучук проводятся на Токийской сырьевой бирже (TOCOM). Ведущими мировыми производителями этого сырья являются КНР, Индонезия, Малайзия и Таиланд.

Япония Таиланд Коронавирус TOCOM

Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс

АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс

АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Антиковидные практики в нефтянке - обошлись недорого, оптимизировались быстро. Обзор

Антиковидные практики в нефтянке - обошлись недорого, оптимизировались быстро. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');