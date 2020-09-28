Натуральный каучук подорожал до максимума более чем за год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на натуральный каучук подскочили выше 220 иен (текущий курс - 105,43 иены/$1) за килограмм, что является максимальным уровнем с июля 2019 года.

Этому способствуют повышение спроса на защитные резиновые перчатки из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также ограниченные поставки, сообщает Trading Economics.

Дополнительную поддержку ценам оказывает оптимизм в отношении восстановления экономики Китая и ожидания того, что нехватка рабочей силы в Таиланде из-за пандемии может негативно сказаться на поставках.

С другой стороны, спрос на каучук со стороны автомобильной отрасли, как ожидается, будет оставаться сдержанным из-за экономического кризиса и ослабления спроса на машины на фоне пандемии.

Цена каучука в апреле этого года опускалась до рекордно низкого уровня в 129 иен за килограмм после того, как в нескольких странах были введены строгие ограничительные меры.

International Tripartite Rubber Council, в который входят Таиланд, Индонезия и Малайзия, прогнозирует сокращение производства каучука до конца текущего года и в 2021 году. В основном это обусловлено неустойчивыми погодными условиями, снижением активности сбора урожая из-за пандемии и болезней растений.

Основные торги фьючерсами на каучук проводятся на Токийской сырьевой бирже (TOCOM). Ведущими мировыми производителями этого сырья являются КНР, Индонезия, Малайзия и Таиланд.